Al De André rivivono i personaggi di Collodi ‘Ti chiamerò Pinocchio’: sabato prossimo

Sabato 8 febbraio, alle 21 al teatro De André di Casalgrande, andrà in scena lo spettacolo ‘Ti chiamerò Pinocchio’, un musical adatto a tutta la famiglia che narra la storia del burattino più famoso al mondo. I personaggi del romanzo di Collodi accompagneranno Pinocchio nell’impegnativo ‘viaggio’ verso la crescita. Lo spettacolo sarà realizzato dalla compagnia teatrale amatoriale ‘Parentesi Aperta’ e l’intero ricavato sarà poi devoluto a favore del progetto Casalgrande For Life promosso dalla pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. Già prenotati più di 160 biglietti. E’ consigliata la prenotazione per partecipare al numero 0522/1880040. I volontari di Ema ringraziano la compagnia teatrale amatoriale ‘Parentesi Aperta’ "per questa bellissima iniziativa a favore del nostro progetto".