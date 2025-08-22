Al De Andrè una parata di stelle. Da Lucarelli a Guenzi e Giovanardi

Avviata la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 del teatro De Andrè di Casalgrande. Si comincia il 16 ottobre alle 21 con "Caveman. L’uomo delle caverne" di Rob Becker, con Maurizio Colombi, diretto dalla regia di Teo Teocoli. È un monologo che con il nome "Defending the Caveman" è stato il più longevo nella storia di Broadway. Frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, l’opera teatrale originale è stata portata sul palco per la prima volta il 26 marzo 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo due anni e 702 performance, il monologo di più lunga durata nella storia di Broadway. Il 4 novembre arriva Carlo Lucarelli, con la cantante Elena Pau e il pianista Alessandro Nidi, con "PPP. Un segreto italiano", un omaggio a Pier Paolo Pasolini, che unisce parole e musica. Lucarelli racconta il poeta e cineasta attraverso corsivi ed editoriali trovati in una soffitta della sua casa di famiglia a Mordano, per poi addentrarsi nell’Italia di quegli anni. La voce di Elena Pau e il pianoforte di Alessandro Nidi eseguono brani che raccontano l’Italia di quegli anni e canzoni dedicate a Pier Paolo Pasolini scritte e composta, tra gli altri, da Giovanna Marini e Fabrizio de Andrè.

Il 26 novembre tocca a "Tenente Colombo. Analisi di un omicidio" con Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e la partecipazione straordinaria di Nini Salerno. Il 10 dicembre "Le prenom. Cena tra amici", con Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino. Il 27 dicembre il tradizionale concerto di Natale con il Serial Singer Gospel Choir. Il 13 gennaio un tributo a Milva e al tango di Astor Piazzolla con la voce di Cecilia Herrera. Il 21 gennaio "Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi" con Monica Morini e Bernardino Bonzani. Il 5 febbraio "Una piccola odissea" di e con Andrea Pennacchi. Il 28 febbraio "Toccando il vuoto", una fantasia alpinistica con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatt. Il 4 marzo "Stai zitta" con Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque. Il 26 marzo "Nel Blu" di e con Mario Perrotta.

Per informazioni:

ð 0522-1880040 oppure 334-2555352

(info@teatrodeandre.it).