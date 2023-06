Al distretto di Cirfood lezioni sull’agroalimentare con Grandi

Cirfood apre le porte del proprio ’District’ e presenta la prima edizione della Summer School “Innovazione e strategia dell’impresa agroalimentare”, promossa da Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università di Parma, che si terrà dal 17 al 21 luglio 2023. Un corso innovativo, dedicato a tutti coloro che vedono nel cibo italiano il proprio futuro o una grande passione, con approfondimenti sulla sua produzione, distribuzione e comunicazione e sulle strategie per l’innovazione nel settore alimentare italiano. Il percorso formativo, che seguirà un modello di apprendimento ibrido, fra pratica e teoria, focalizzerà l’attenzione sul ruolo strategico dell’impresa alimentare nell’economia italiana, sulla sua crescita in chiave sostenibile e innovativa e sul suo contributo a favore della transizione ecologica. Le lezioni si alterneranno con visite a realtà della Food Valley, che permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto con le aziende che rappresentano l’Italia nel mondo attraverso prodotti iconici.

Il corso include almeno una Masterclass al giorno, condotta da docenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dell’Università di Parma, per fornire un quadro in cui inserire le informazioni e i dati emergenti dalle visite, dalle degustazioni e dalle testimonianze imprenditoriali. Saranno affrontati temi come l’innovazione di prodotto, le questioni etiche connesse ai nuovi trend alimentari, i numeri del cibo italiano, lo storytelling e la comunicazione intorno all’industria.

"La Food Valley emiliana rappresenta un’eccellenza nel mondo per la qualità e l’innovazione dei prodotti. Siamo quindi orgogliosi di ospitare, all’interno del nostro Cirfood District, questo percorso perché permetterà un’immersione concreta nel settore consentendo il contatto diretto con le realtà che ogni giorno portano alto il valore del Made In Italy" ha dichiarato Marco Campagna, Direttore Innovazione e Strategia Cirfood.

"In un settore particolare come l’agroalimentare, servono tradizione e innovazione insieme, perché la tradizione senza innovazione porta al declino e l’innovazione senza tradizione porta alla perdita di identità" commenta Alberto Grandi, professore di storia dell’alimentazione all’Università degli Studi di Parma.