Per la prima volta in 39 anni di storia, Radionova, radio comunitaria della provincia, è in collegamento con il Festival di Sanremo, tramite "Casavetrina", in diretta ogni giorno per una ventina di minuti (oggi alle 11,05). "Grazie al nostro speaker Riccardo Ronchietto, dj Ricky - sottolinea Gabriele Arlotti, presidente della Novanta Soc. Cooperativa -, possiamo raccontare da dietro le quinte tutto ciò che succede Per noi trasmettere in diretta nel corso della famosissima kermesse canora è un gran risultato, è motivo d’orgoglio e ci premia dell’impegno e del lavoro di ogni giorno".