Al Fuori Orario i Labyrinth e gli Iron Savior

Evento per gli amanti della musica metal, stasera al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, coi Labyrinth a proporre il loro ultimo album "In The Vanishing Echoes Of Goodbye" contornati dai loro grandi successi. Con loro ci sono i tedeschi Iron Savior, storica e granitica power band formatasi ad Amburgo nel 1996 grazie al polistrumentista e produttore Piet Sielck ed all’ex compagno di band Kai Hansen, che presenta i brani di "Firestar". Dopo un lungo periodo tornerano in Italia per proporre uno show speciale. Sul palco pure i Dragonhammer, che festeggiano il loro 25° anno di attività.