Al Joia di Rubiera stasera il live dei Branco

Ci sono le animazioni, con musica dal vivo ed eventi, ne "I venerdì di febbraio", al Joia di via Emilia Ovest a Rubiera, dove stasera è in programma il live dei Branco, band rock-dance nata nel 2010 e composta da professionisti di esperienza che hanno fatto della musica il fulcro della loro vita. Il loro repertorio, una selezione di classici italiani e internazionali, garantisce due ore di pura energia, trasformando ogni serata in un’esplosione di emozioni e divertimento. Con centinaia di live all’attivo nel nord Italia, dai locali più intimi alle grandi piazze, i Branco sono sinonimo di coinvolgimento e passione.

Inoltre, un dj set musicale di Carlo Mambrini con il vocalist Gigi, e una sfilata di moda a cura di Trends abbigliamento donna di Montecchio. Un evento con la direzione artistica di Rubes Pommy. Si prosegue il 14 febbraio, San Valentino, con Crazy 90s, un party anni Novanta arricchito anche dal Great Women Show. Il 21 febbraio il live dei Nessuna Pretesa, seguito da un dj set con Carlo Mambrini alla consolle, impegnato nella selezione musicale da ascoltare e ovviamente da ballare. Si arriva poi alla serata di venerdì 28 febbraio con il Carnival Party, lo Young Style body Painting, accompagnati da un dj set musicale a cura di Ivo Morini.

Per informazioni e prenotazioni: tel 329-2295015 (www.joiarubiera.it).