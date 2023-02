Al Kaleidos tributo ai Pink Floyd

Ripartono gli spettacoli dei Sequencer, con "The dark side of the moon", a 50 anni dall’uscita del celebre album dei Pink Floyd, tra i più venduti e ascoltati della storia. Il gruppo – con la voce narrante di Aldo Carboni e le proiezioni di Marisa Oglieri – propone un viaggio musicale nella filosofia psichedelica dei Pink Floyd.

Il ricavato dello spettacolo, stasera alle 21 al centro Kaleidos di Poviglio, sarà devoluto in beneficenza a Fondazione Grade.

Viene proposto un progetto teatrale che, dopo la tappa povigliese, prevede esibizioni pure al teatro di Casalgrande (il 24 marzo) e al Bismantova di Castelnovo Monti (21 aprile). E un omaggio ai Pink Floyd è previsto pure domani sera al teatro di Bagnolo.