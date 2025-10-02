Al Kiss Disco Dinner di Cavola arriva il controverso Corona

I locali iniziano a inaugurare la stagione invernale del divertimento e, tra questi il Kiss Disco Dinner di Cavola di Toano (piazza Italia 1/a), ha deciso di puntare su un ospite controverso, che non passerà inosservato: Fabrizio Corona, 51 anni, noto al grande pubblico per diversi scandali legati al mondo del gossip. Dopo tante ospitate nelle discoteche della penisola, sabato sera verso le 23 farà tappa nel nostro Appennino e sarà il protagonista della serata dello storico, ma rinnovato locale. Un ritorno in realtà, perché Corona era già stato invitato come ’guest star’ negli anni scorsi dal Kiss. Dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez, all’esperienza in carcere seguita al processo di ’Vallettopoli’, ora questo personaggio tv ha dato il via ad un nuovo filone imprenditoriale con ’Falsissimo’, un podcast a pagamento che, sui social, promette di svelare dettagli e scoop legati alle più note vicende di cronaca, dal delitto di Garlasco, agli scandali del calcio-scommesse con incursioni sui tradimenti più noti del periodo, come quello dell’attore Raoul Bova. Ingresso riservato ai maggiori di 16 anni, tariffa ridotta per le donne che entreranno entro le 00,30, cena su prenotazione. Info: 340.1670225.

