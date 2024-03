Al lavoro per la squadra. Con lui i colleghi legali. Marchesini e Migale. La Carbognani in giunta

Colleghi avvocati, big dell’industria, ma anche fuoriusciti da altri partiti. Una squadra variegata e dall’alto profilo quella che sta mettendo in campo Giovanni Tarquini che allestirà la sua lista civica attorno alla quale convergeranno i partiti della coalizione di centrodestra.

Alcuni nomi li svela lo stesso avvocato nel corso della conferenza di presentazione. Ad affiancarlo nella sua avventura politica ci saranno i legali Matteo Marchesini e Carmine Migale. E poi Francesco Gambetti, ex presidente del circolo tennis di Canali (frequentato da Tarquini, amante della racchetta), Leonardo Sportelli dell’Università della terza età e Matteo Verona, che ha un ruolo apicale in Unindustria come responsabile dei gruppi. E sempre nel mondo dell’imprenditoria l’avvocato potrà contare sul sostegno di un pezzo da novanta come Cristina Carbognani (prima foto in alto a destra), la cui presenza ieri mattina all’Hotel Posta non è passata inosservata. "Sono qui come amica di famiglia di Giovanni – dice l’imprenditrice già presidente di Confapi, Rotary Club e vicaria della Fondazione Cassa di Risparmio tra i tanti ruoli ricoperti – Ma non entrerò in lista. Un eventuale posto in giunta? Ehm...", dribbla colta di sorpresa. Un’altra pronta a supportare Tarquini è l’ex consigliera comunale fuoriuscita delusa dal M5s Alessandra Guatteri (seconda foto in alto a destra): "Ritengo che il progetto di Giovanni sia il migliore per la città. Io candidata in lista? Vediamo...". Così come ha fatto capolino anche Monica Soncini, presidente di Confcommercio, che ha assistito interessata. Al pari di altri colleghi avvocati di Tarquini, da Federico Bertani ad Andrea Davoli.

E poi ci sono le liste dei partiti. "Senza di loro, la mia civica non va da nessuna parte – ha ammesso candidamente Tarquini che poi ha citato tutti i protagonisti – Avrò bisogno della loro esperienza da politici di razza e di fuoco come Aragona e Nicolini, così come di Ferrarini che da consigliere sa già come funziona la macchina. Ma anche di Salati che ha aperto una porta col suo coraggio cinque anni fa andando al ballottaggio. Così come conterò sulla già parlamentare Benedetta Fiorini...". Infine cita anche Giuseppe Pagliani, col quale – seduto in platea – ha avuto uno scambio scherzoso: "Un collega e un amico con cui ne abbiamo passate tante. Spesso nelle nostre discussioni politiche, mi dice sempre che ho ragione...". Chissà se Pagliani, dopo essere uscito con l’assoluzione dalla vicenda Aemilia, scenderà in campo in prima persona o se gli coprirà le spalle dietro le quinte. Va da sè che, l’accordo sinergico su Tarquini, prevede che la carica da vicesindaco in caso di vittoria spetti ad Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia che traina la coalizione. Anche se Tarquini tiene le carte coperte: "Non c’è alcun accordo perché sono discorsi che prima di vincere non si affrontano. C’è tempo per esultare...". Infine una nota: si sono notate due assenze ‘rumorose’ a destra: Marco Eboli e Gianluca Vinci

