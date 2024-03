Al lavoro tra Tassone e Crostolo. Via gli arbusti dalle sponde

Sono iniziati gli interventi di potatura della vegetazione presente in alveo, tra il canale Tassone e il torrente Crostolo, all’altezza dell’abitato di Santa Vittoria di Gualtieri. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza, che dovrebbe garantire una maggiore tutela del territorio in caso di acquazzoni o di perdurante maltempo, quando anche i piccoli corsi d’acqua interni salgono di livello, alimentati dalle abbondanti precipitazioni. Già lo scorso ottobre il problema era stato evidenziato da un gruppo di residenti a Santa Vittoria. L’assessore Marcello Stecco, che vive nella frazione, si era fatto portavoce delle preoccupazioni dei cittadini, segnalando una "giungla" tra il Tassone e il Crostolo, con potenziali rischi in caso di aumento delle quote dei corsi d’acqua. Gli alberi in alveo, infatti, possono costituire un serio ostacolo al defluire normale delle acque. Senza contare le tane di animali, scavi e buche create da nutrie, istrici, tassi e volpi, capaci di ridurre notevolmente la sicurezza degli argini. Ora risulta avviato un intervento di pulizia accolto con favore dai cittadini.