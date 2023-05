Al liceo Moro rinasce per tre giorni la Città del lettore

La Città del lettore ci riprova e ogni anno la sfida alza l’asticella. Domani, giovedì e venerdì al Liceo Aldo Moro - trasformato in una originale città di parole - 450 studenti costruiranno relazioni originali con mille partecipanti ogni sera. Per dire che la letteratura è fatta per parlarsi, per giocarci, per riflettere.

Quest’anno la Città del lettore accoglie altri cittadini, venuti da altre scuole (il liceo Chierici, il liceo Matilde di Canossa, l’Istituto comprensivo di Cropani), in una collaborazione che promette varie attività. Sarebbe impossibile elencare tutti i luoghi della città di parole: il ristorante sushi, la caffetteria dove si viaggia nel tempo, la biblioteca dei libri dimenticati, il centro sociale dove si gioca a tombola con la letteratura, l’agriturismo Orwell, l’ambulatorio Shakespeare. Info e prenotazioni: Instagram città del lettore – liceomoro.edu.it