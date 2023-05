Al Lido cresce l’isolotto di rifiuti

Aumenta l’ammasso di detriti, plastica, rami spezzati e altro ancora, davanti al lido Po di Guastalla, all’altezza dell’attracco per le imbarcazioni. Nei giorni scorsi è continuato l’arrivo in redazione di segnalazioni e proteste di cittadini, di fronte a una situazione che sta peggiorando di giorno in giorno, in particolare con l’aumento della quota del fiume di questi giorni, per l’effetto delle abbondanti precipitazioni sul nord Italia. Ieri pomeriggio la quota, all’idrometro di Boretto, era vicina a 1,50 metri sotto lo zero, con evidente incremento rispetto ai giorni precedenti, ma sempre molto distante da quote d’allerta Restano però i problemi igienico sanitari, oltre che di decoro e degrado, rappresentati dall’ammasso sempre maggiore di detriti al lido Po, frequentato nei fine settimana da migliaia di persone.