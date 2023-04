Al lido Po di Boretto prosegue la festa “Save The Bobby”

Oggi al lido Po di Boretto prosegue la festa benefica "Save The Bobby", con un raduno e giro in moto, laboratori creativi per bambini, dj set, concerti vari già dal mattino, nel pomeriggio le esibizioni degli allievi delle scuole di musica di Breda Cisoni, Guastalla, Dosolo e di Boretto, fino all’estrazione della lotteria benefica, con una Vespa 50 Vintage come primo premio. Il gran finale dell’evento è affidato al concerto dei Sine Frontera, una folk band di grande esperienza, ben nota anche al pubblico reggiano.