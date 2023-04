Al lido Po di Guastalla c’è ’Georgica’

Spettacoli vari alle feste e fiere in programma oggi nel Reggiano. A Idea Verde, a Fabbrico, gli eventi sono arricchiti da esibizione di gruppi musicali, cantanti, maghi, clown, tra danze popolari in costume, fino alla sfilata di abiti ispirati a natura e fiori, realizzati delle allieve dell’istituto Vallauri di Carpi. Al lido Po di Guastalla animazioni, incontri e spettacoli della fiera Georgica, per tutta la giornata. Alla parrocchia di San Bartolomeo a Reggio c’è la festa della fioritura tra narrazioni, racconti e letture col Teatro dell’Orsa. A Villa Tarabini ad Albinea oggi è in programma la seconda giornata di "Risonanze balsamiche" con degustazioni, visite guidate, concerto d’arta con Agatha Boccedi e il coro della scuola Risonanze. A Santa Vittoria di Gualtieri la fiera Ottava di Pasqua, a Poviglio la fiera di Aprile.