Al market ruba borsetta ad anziana: scoperta grazie alla fidelity card

Una donna di 54 anni, residente nel reggiano, è stata denunciata con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un’anziana. La 54enne, nella mattinata del 16 novembre, ha rubato una borsetta di proprietà di una 84enne che si trovava all’interno del supermercato Sigma di Rubiera per fare la spesa. La pensionata ha posato la sua borsa all’interno del carrello: arrivata alle casse per effettuare il pagamento si è poi accorta che non c’era più. È stata in seguito formalizzata la denuncia nella stazione dei carabinieri di Rubiera, che hanno prontamente avviato le indagini iniziando dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato per visionare lo spiacevole episodio. I militari dell’Arma, grazie ai video, hanno notato che la vittima, per poter prendere delle casse di acqua, aveva appoggiato per qualche secondo la propria borsa dimenticandola sul posto. Nello stesso reparto è arrivata la presunta autrice del furto che ha frugato proprio nella borsa della 84enne e successivamente l’ha nascosta tra i panettoni per poi riprendere regolarmente a fare la spesa. La borsa è stata rinvenuta (priva del portafoglio) e restituita all’anziana il giorno successivo dal titolare del supermercato. A seguito della visione dei sistemi di videosorveglianza è stato possibile risalire all’orario del pagamento, da parte della responsabile del colpo, alla cassa del supermercato rubierese e anche alla modalità. I carabinieri hanno recuperato copia dello scontrino dal quale è emerso che l’autrice del furto aveva utilizzato la sua carta fidelity per pagare la spesa. Quindi i militari, grazie alla consultazione di una rubrica dei clienti possessori di carta fidelity, sono riusciti a risalire all’identità della presunta ladra che è ovviamente finita nei guai. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti per il furto messo a segno al Sigma due mesi fa. I carabinieri hanno acquisito, nei confronti della 54enne, elementi di presunta responsabilità per il reato di furto con destrezza. La donna, ‘tradita’ e individuata grazie alla sua carta fidelity, è stata dunque denunciata alla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Matteo Barca