Al martedì tutti in piazza a divertirsi

Al via la rassegna "Nel cuore dell’estate" con eventi in piazza della Vittoria e al parco del Popolo, nel cuore del centro storico di Reggio. Tutti i martedì sera, fino al 20 giugno, sono in programma cinque serate in collaborazione con Com.Re, tra musica, apericena, animazioni varie.

Stasera dalle 20 si balla il liscio sulle note del concerto a fiato de "L’Usignolo", ensemble composto da Francesco Gualerzi (nella foto, quartino, sax), Mirco Ghirardini (quartino, clarinetto), Fabio Codeluppi (tromba), Valentino Spaggiari (bombardino), Marco Catelli (genis), Dimer Maccaferri (corno), Gianluigi Paganelli (tuba). Il gruppo, oltre a eseguire brani famosi e ancora molto amati di questo repertorio, ricerca pure le pagine meno note per proporle al pubblico, con l’aggiunta di nuove composizioni di Francesco Gualerzi (fondatore del gruppo con Mirco Ghirardini), che riesce a ricollegarsi alla tradizione rispettando stile e atmosfera. E visto che di ballo liscio si parla, durante la serata ci sarà anche il tempo per una chiacchierata con Alessandro Gandino, autore reggiano del libro "Lomagna mia".

Nel corso delle serate sono previsti anche mercatini vintage, street food, i giochi "grilli tricicli" per i più piccoli. Ingresso gratuito. Gli eventi di "Nel cuore dell’estate" sono previsti in centro anche il 30 maggio e i primi tre martedì di giugno, tra concerti e danze.

a.le.