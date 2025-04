Al Mauriziano storie, animazioni e passeggiate con gli asini

Oggi e domani al parco del Mauriziano, in via Scaruffi a Reggio, torna la Pasqua Asinabile. Oggi dalle 16 passeggiata con asini nel parco del Rodano, animazioni varie, servizio bar e ristoro. Domani dalle 10 apertura del parco, alle 11 camminata raccontata con le Storie del rodano, animazioni varie, stand con gnocco fritto e salume. Per tutta la giornata attivo il corso per ottenere la "patente asinina", con diploma per i bambini-conduttori. E per lo spuntino di Pasquetta sarà attivo il "cestello dell’asinello" da gustare sull’erba del parco. Inoltre, i giochi de "L’angolo di Regina", per sostenere la causa della piccola amica degli asinelli. Una due giorni di eventi per un pubblico di tutte le età. Per informazioni: tel. 335-1215215.