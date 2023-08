Al Mercato coperto arriva la polenta della tradizione bergamasca

Nel rinnovato Mercato coperto – oggi Eat&Meet – è stato inaugurato Giallo Polenta, un nuovo operatore che si aggiunge all’offerta food dello storico edificio reggiano in via Emilia San Pietro (nella foto accanto).

Giallo Polenta, nato come format on the road, ha scelto Il Mercato per inaugurare il suo primo punto vendita, proponendo la tradizionale polenta bergamasca in chiave moderna, servita attraverso un particolare processo di spillatura e accompagnata da una serie di condimenti gluten free per soddisfare tutti i palati.

"L’attenta scelta della farina di mais nel menù, completamente senza glutine – si legge in una nota – con una selezionata birra artigianale di Brescia, capitale italiana della cultura 2023 insieme a Bergamo, fanno di questo format una combinazione vincente per tutti i visitatori del Mercato coperto. Oltre a gustare i piatti, potranno anche comprare prodotti dolci e salati sempre a base di mais".