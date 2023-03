Al Moma un quadro di Pirondini

Prestigioso riconoscimento per Antea Pirondini, artista che vive a lavora a Codisotto di Luzzara. Per tutto il mese di marzo, infatti, un suo dipinto viene esposto al Museum of Modern Art, il MoMa di New York, noto nel mondo, visitabile nella sala dedicata al pittore italiano Nicola Palizzi (1820-1870). Il quadro, dal titolo "Cappello da sposa dell’artista" (nella foto), è realizzato con colori acrilici e chine colorate: si presenta con caratteristiche volute dalla corrente artistica, con due punti focalizzanti. Con questa tecnica che richiede la figura classica con forme estetiche moderne, Antea ha realizzato una serie di quadri utilizzando come tema i suoi cappelli, aggiungendo un’originale intuizione di movimento, facendo riflettere la composizione come se si specchiasse nell’acqua. L’opera vuole rappresentare l’evoluzione dell’arte.