Al ’Mosa festival’ ubriaco e con un coltello in tasca: denunciato un uomo di 47 anni

Alla festa con un coltello nei pantaloni: un uomo di 47 anni è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il 47enne si trovava all’interno dello stadio comunale di Casalgrande durante il ‘Mosa festival’ ed era seduto su una panca in evidente stato di ubriachezza. E’ successo nella notte del 14 giugno, verso le due.

I carabinieri della stazione di Casalgrande sono intervenuti sul posto, nella zona della manifestazione, per eseguire gli accertamenti del caso a seguito di una segnalazione arrivata da parte del personale di sicurezza. Gli addetti alla vigilanza avevano infatti precedentemente notato un uomo in evidente stato di ubriachezza, seduto su una panca, che aveva con sé un coltello. Sono dunque scattati i controlli.

I militari dell’Arma hanno dunque identificato l’uomo: nei guai è finito un 47enne residente nella provincia di Modena. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione per il possesso dell’arma impropria, limitandosi a pronunciare frasi sconnesse dovute all’evidente stato di alterazione da alcol. Il coltello illecitamente detenuto, della lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui 7 centimetri di lama, è stato consegnato spontaneamente e sottoposto a sequestro. Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei confronti dell’uomo. Il 47enne è stato successivamente accompagnato in caserma ed è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per capire quali intenzioni avesse l’uomo.

