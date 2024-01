Al Multiplo il servizio per gli alunni

I miei genitori sono al lavoro: chi mi aiuta a fare i compiti? Chi mi può dare consigli per lo studio? Sono le domande a cui intende dare risposta un nuovo servizio del Comune rivolto sia agli alunni delle elementari che delle medie al centro culturale Multiplo. Per ora verrà attivato dal 17 gennaio, tutti i mercoledì, fino al 27 febbraio. Il progetto di supporto prevede lezioni pomeridiane con educatori della coop sociale Accento dalle 15 alle 16 per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, e dalle 16 alle 17 per gli scolari della primaria. Dalle 17 verranno poi svolte attività di gioco in collaborazione con gli educatori di "Isola e Isoletta" (cooperativa Creativ).

ð 0522.373466 e 334.2156870