Al Multiplo le rose dedicate a donne valorose

Seconda giornata per "Orticelli Ribelli" l’evento dedicato ad ambiente, diritti e cultura. Oggi si parte alle 16 con l’intitolazione delle nuove rose del roseto dedicato alle donne valorose, realizzato all’interno del Parco del Multiplo: dieci nuove rose per altrettante donne che si sono distinte nella loro vita e per il coraggio delle loro scelte – tra le quali Frida Khalo, Franca Rame, Antigone, Genoeffa Cocconi, Nawal El Saadawi - selezionate dai ragazzi delle classi terze della scuola Galilei. Alle 17, Azzurra Rinaldi, docente di Economia politica all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, presenterà il libro “Le signore non parlano di soldi” (Edizioni Fabbri editori). Per finire, alle 19.30, nel parco del Multiplo - dopo gli interventi musicali a cura degli allievi della scuola di musica - va in scena lo spettacolo teatrale “Fuochi ribelli coraggiose libere” di Teatro dell’Orsa, di e con Monica Morini (nella foto), con musiche dal vivo di Claudia Catellani.