Al Multiplo ‘L’Occupiamoci Day’. Il ponte tra cittadini e aziende

Oggi dalle ore 14,30 il centro culturale Multiplo ospita l’Occupiamoci Day, evento pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e stimolare il confronto tra aziende, istituzioni e operatori del settore. Sarà suddiviso in due momenti chiave. Fino alle 18 si svolgerà il Recruiting Day, un percorso guidato rivolto a chi è in cerca di occupazione. I partecipanti potranno confrontarsi con esperti per simulare un colloquio di lavoro, ricevere supporto nella redazione del curriculum, effettuare un bilancio delle competenze e incontrare aziende e agenzie per il lavoro. Dalle 18,30, si terrà un talk aperto a istituzioni, professionisti e imprenditori dove verranno presentati i risultati dei primi due anni di ‘Occupiamoci’, illustrando le modalità con cui le imprese possono aderire. Info: 0522 373466 oppure 334 2156870.