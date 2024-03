Al Multiplo un incontro sui ragazzi

Gli adulti di oggi comprendono davvero le esigenze e le emozioni di ragazzi, ragazze e adolescenti? Numerosi sondaggi e approfondimenti affermano che purtroppo gli adulti non li conoscono e hanno spesso preconcetti che non corrispondono affatto alla realtà, o per lo meno all’idea che hanno di loro stessi. Se ne parla domani alle 15,30 al Centro Multiplo di Cavriago, con esperti in questo campo, tra cui Matteo Lancini, Vanna Iori, Elena Ferrari, Jodi Libanti. A seguire, alle 17,30, è prevista l’inaugurazione di Tabooteca, il nuovo servizio del Multiplo con giochi in scatola e strumenti didattici per imparare, conoscere e scoprire, con educazione e gioco, temi legati all’educazione, all’affettività e alla gestione delle emozioni.