"Al nido più di 30 gradi". Condizionatori in arrivo

"Ci siamo già attivati la scorsa settimana per risolvere il problema delle alte temperature alla scuola d’infanzia Mongolfiera, mantenendoci in contatto con personale docente e con i referenti delle famiglie". Dal municipio di Correggio rispondono alla protesta dei genitori di alcuni bambini del Nido che – come scritto ieri dal Carlino – hanno segnalato la perdurante presenza di temperature molto alte nei locali della struttura.

Dal Comune spiegano come i ventilatori a pala al soffitto, installati l’anno scorso, non sono sufficienti a far fronte alle temperature molto alte di questi giorni. Inizialmente è stato installato un piccolo ventilatore – ovviamente insufficiente allo scopo – aggiungendo pure un condizionatore nella sezione più calda. E prevedendo altri condizionatori in vari locali del Mongolfiera e del Gramsci: "Verranno consegnati nella seconda parte di questa settimana e immediatamente installati", garantiscono dal municipio.

I genitori avevano già avuto conferma dell’attivazione degli ulteriori impianti rinfrescanti, ma ritenevano necessario agire in modo ancora più rapido, per far fronte da subito, in modo definitivo, al grave problema delle temperature elevate nella scuola d’infanzia, quasi costantemente oltre i trenta gradi. Il tutto senza dover attendere la seconda parte della settimana in arrivo.

a. le.