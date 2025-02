Al Novecento c’è l’omino della pioggia

La domenica reggiana del teatro per bambini e famiglie propone oggi alle 17 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio lo spettacolo "Pinocchio" diretto da Matteo Bartoli, in scena con Francesco Calabrò, Marco Rovacchi, Camilla Guatteri, Cesare Mattioli. La messa in scena segue la storia originale e cerca di mostrare le due facce di ogni personaggio: la fata, non sempre buona, Mangiafuoco che non riesce a fare paura, e la coscienza (il grillo) che proprio saggio non lo è sempre.

Si ride e si impara anche al Novecento di Cavriago, dove oggi alle 11 e alle 16,30 va in scena "L’omino della pioggia. Una notte fra acqua, bolle e sapone" con Michele Cafaggi. Sul palco un uomo, sorpreso da un violento temporale, riesce a raggiungere la sua abitazione. Ma nemmeno al riparo l’acqua e gli imprevisti gli danno tregua, tra spettacolari effetti con acqua e sapone.

Al teatro di Novellara, oggi alle 16,30, c’è "Valentina vuole" con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti e i pupazzi di Ilaria Comisso. E’ la storia di una bambina-principessa che ha davvero tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla sempre, perché tutto vuole sempre di più.