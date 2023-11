Al Novecento commedia in dialetto La compagnia Teatro Nuovo di Scandiano presenta "Al Burdel-Dal dievel a l'acqua santa", una commedia dialettale che racconta la convivenza tra suore e "signore" in una casa di tolleranza. Situazioni surreali e divertenti per una serata di teatro dialettale. Prenotazioni: 0522.372015 o www.webtic.it.