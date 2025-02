Al Paradiso omaggio a CSN&Y

Stasera alle 21,30 (ingresso libero) al Paradiso Social Club, in via Ville a San Martino di Guastalla (in zona chiesa), è in programma il concerto tributo a Crosby, Stills, Nash & Young, proposto da Giampaolo Corradini (voce, chitarra e armonica), Follon Brown (chitarra e voce) e Riccardo Vecchi (basso e voce), per ripercorrere la storia di un incontro di voci, sensibilità e strumenti che hanno creato la musica immortale di un gruppo che ha dato voce e colonna sonora all’America del 1969, che coltivava un sogno americano diverso.