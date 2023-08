"Al Parco dell’Appennino servono 4 assunzioni"

"Il Governo accolga la proposta di quattro nuovi dipendenti per il Parco Appennino tosco-emiliano". La deputata dem reggiana, Ilenia Malavasi, ha presentato, insieme alle colleghe Simona Bonafè e Chiara Braga, un ordine del giorno che chiede al Governo di accogliere la richiesta avanzata dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per l’assunzione di quattro nuovi operatori, analogamente a quanto concesso per il Parco nazionale delle Cinque Terre. Con l’Odg, spiega, "vogliamo portare l’attenzione sull’importanza strategica dei Parchi nazionali che, oltre alle consuete attività di monitoraggio e salvaguardia ambientale e del paesaggio, hanno assunto, e sempre più lo faranno, un ruolo centrale nell’accompagnare la transizione ecologica, facendosi destinatari di numerosi progetti su questo fronte e su quello della messa in sicurezza del territorio. Infatti, in relazione alle crescenti aspettative riguardanti la custodia di natura e biodiversità, minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici, i Parchi saranno sempre più coinvolti in programmi nazionali ed europei, che necessitano di adeguato personale".

I Parchi però, negli ultimi anni, non hanno potuto beneficiare della facoltà di ampliare i loro organici e il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha pianta organica di soli sette posti, "per un importo di spesa che è il più basso fra tutti i parchi nazionali italiani, sia in termini assoluti che in relazione all’estensione e al territorio interessato e per questa ragione è costretto ad attivare convenzioni con altri enti pubblici locali per sopperire ai fabbisogni amministrativi”. Dunque, servono rinforzi. Di qui l’appello al Governo.

Malavasi ricorda che la Biosfera comprende 80 Comuni e oltre 500.000 ettari in sei provincie e tre region: "È lecito attendersi per il Parco un ulteriore aggravio delle necessità amministrative e gestionali".