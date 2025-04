Al Parco Tegge un incontro sul benessere animale

In attesa di "Aspettando il Tegge Festival 2025", continuano gli incontri dedicati all’agricoltura, all’allevamento bovino e alla produzione di latte per la filiera del Parmigiano Reggiano, nel rispetto del benessere animale. Per migliorare la consapevolezza degli allevatori e aiutarli nel loro compito, stamattina alle 9.30 al Parco Tegge a Felina si svolge un incontro incentrato soprattutto sulla prevenzione delle patologie animali. I lavori sono coordinati dai medici veterinari Simona Alberti (Asl), Giorgio Valla e Alcide Iotti (tutti esperti di vaccinazioni e di alimentazione).

Per evitare patologie specifiche, si affronteranno temi fondamentali come la biosicurezza nell’allevamento bovino e la vaccinazione, per bloccare e prevenire le patologie più comuni e migliorare la salute riducendo l’uso degli antibiotici.

s.b.