Al piccolo festival di teatro arrivano Cuscunà e Baliani

Dal 29 agosto torna il Piccolo Festival di Teatro di Montecchio, organizzato dall’Associazione teatrale Sipario Aperto. Tre giorni con protagonisti, in scena nella cornice dell’ex Macello Comunale, importanti ospiti del panorama teatrale italiano: l’attrice, autrice e regista teatrale Marta Cuscunà, l’attore, scrittore, drammaturgo e regista teatrale Marco Baliani e per finire la compagnia teatrale reggiana “Il Tempo Che Non C’è”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Prima ospite della rassegna, figura di spicco nel teatro italiano e internazionale, sarà l’attrice e autrice Marta Cuscunà, andata in scena con i suoi spettacoli anche a Londra e Barcellona, vincitrice di numerosi riconoscimenti. Metterà in scena, lunedì 28 agosto alle 21, uno degli spettacoli più noti del suo repertorio, “La semplicità ingannata”, opera liberamente ispirata agli scritti di Arcangela Tarabotti e alle vicende delle Clarisse di Udine, incentrata su un gruppo di monache del Cinquecento che decise di ribellarsi ai dogmi di una cultura tipicamente maschile, trasformando il proprio convento in uno spazio di contestazione e di libertà di pensiero.

Giovedì 31 agosto alle 21 andrà in scena Marco Baliani che proporrà “Kohlhass”, ispirato al racconto Michele Kohlhaas di H. von Kleist. Lo spettacolo, diretto da Maria Maglietta, mette in scena un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del Cinquecento.

Infine, venerdì 1 settembre alle 21, si esibirà la compagnia teatrale reggiana “Il Tempo Che Non C’è”. Nata nel 2006, la compagnia porterà in scena ’’Variazioni enigmatiche’’, nato dalla penna di Éric-Emmanuel Schmitt.