Al Piccolo Orologio le repliche dello spettacolo "Patria" ‘Clown spaventati panettieri’ al Novecento a Cavriago

Nuovo appuntamento col teatro per ragazzi e famiglie, al Novecento di Cavriago. Oggi alle 17 e domani alle 11 e alle 16,30 va in scena "Clown spaventati panettieri" della compagnia Collettivo Clown. Due stralunati panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare, dall’impasto del pane, scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri sul palcoscenico.

Al teatro Piccolo Orologio di Reggio, in via Massenet, stasera alle 21 e domenica alle 19 le repliche di "Patria. Il paese di Caino e Abele" con Fabio Banfo e la regia di Giacomo Ferraù. Gli "anni di piombo" dell’Italia del recente passato vengono rivisti attraverso gli occhi di un personaggio che tutti considerano come lo scemo del villaggio. Lui, da quando ha battuto la testa da piccolo forse per colpa del fratello, viene chiamato Abele. Cerca tracce del fratello Caino scomparso in un attentato ferroviario. Gli italiani diventano metafora dei costumi e delle ideologie degli anni Settanta-Ottanta.