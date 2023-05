Al Pigal serata in aiuto di ’Nondasola’

“Libere di scegliere”. E’ questo il titolo della serata prevista per domani alle 20 al Circolo Pigal, in via Petrella 2. "Ancora una volta va in scena la solidarietà e l’impegno nel sociale – si legge nel comunicato – Siete tutti invitati a questa nuova iniziativa di solidarietà, che attraverso una programmazione totalmente al femminile, è mirata al sostegno delle attività svolte dall’Associazione Nondasola di Reggio Emilia". L’evento si svolgerà a partire dalle ore 20 nel parcheggio antistante il Circolo, dove verrà inaugurata una grande panchina rossa, dedicata alle compiante vittime di femminicidio, Jessica Filianti e Juana Cecilia Loayza, con la presenza delle mamme Giuliana e Dina, delle istituzioni, degli sponsor e dell’Attrice e Regista Maria Antonietta Centoducati, che si esibirà in un monologo a loro dedicato. Al termine ci si recherà nel salone delle feste dov’è previsto un apericena. Verso le ore 21:15 circa, avrà inizio un varietà attraverso l’alternanza di numerosi momenti di proposta musicale della cantautrice Antonella Lo Coco alle brillanti performance di cabaret di Maria Rossi e Alessandra Ierse.