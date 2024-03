"Al pigiama party quel ragazzo portò gli alcolici e poi abusò di me"

Lei, allora 13enne, sarebbe stata abusata sessualmente da un giovane che aveva 20 anni durante un pigiama party che la ragazzina stava facendo con alcune amiche. La vicenda contestata, risalente all’inizio del dicembre 2021 e avvenuta in un paese del distretto ceramico, divenne nota all’opinione pubblica nel febbraio 2022, dopo che Roberto Mirabile, presidente dell’associazione antipedofilia ‘La Caramella buona’, diede notizia della denuncia sporta e della tutela legale data dalla onlus alla minorenne. Stanno proseguendo le indagini preliminari coordinate dal pm Maria Rita Pantani: davanti al giudice Andrea Rat ieri si è tenuto l’incidente probatorio in cui è stata raccolta la testimonianza della minore, così da poterla cristallizzare come prova in vista di un eventuale processo. La ragazzina, tutelata dall’avvocato Donatella Ferretti, ha confermato i fatti riassunti nella denuncia sporta. In quell’occasione il giovane sarebbe entrato con altri coetanei nella casa della 13enne, attraverso conoscenze comuni. Mentre i genitori avevano lasciato sole le adolescenti per qualche ora, il 20enne avrebbe portato alcolici facendo bere la 13enne per poi portarla in camera. Altri due ragazzi, scoprendolo, lo avrebbero invitato a smettere. Nelle settimane seguenti i genitori della ragazzina raccolsero il suo turbamento e sporsero denuncia ai carabinieri il 23 dicembre 2021. Il giovane indagato è assistito dall’avvocato Domenico Noris Bucchi: da noi interpellato, il legale ha preferito non rilasciare dichiarazioni difensive, trattandosi di un’audizione protetta. In ottobre è prevista la discussione delle parti. Alessandra Codeluppi