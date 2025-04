Al posto del Corallo sorgeranno delle case

"Una notizia triste: non era inaspettata, ma c’è grande dispiacere con rispetto però nei confronti della famiglia che ha gestito il locale con sacrificio".

Con queste parole il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti commenta l’annuncio ufficiale, dei proprietari, della chiusura della discoteca Corallo. Dopo 74 anni, Scandiano dunque perde la sua storica discoteca, punto di riferimento per moltissime persone. "Per tanti anni ho abitato proprio vicino al Corallo – sottolinea il primo cittadino Nasciuti –. Per Scandiano la sua chiusura è una perdita importante e con i proprietari vorrei ora capire se ci sarà la possibilità d’organizzare un momento per i festeggiamenti. Tutte le generazioni di scandianesi e non solo sono passate proprio dal Corallo. Moltissimi sono i ragazzi che si sono divertiti in questo locale. Non è stato un fulmine a cielo sereno la notizia della sua chiusura definitiva". Nasciuti esprime gratitudine alla famiglia Zambelli per la lunga attività svolta.

"La chiusura ufficiale – conferma Giorgio Zambelli, titolare assieme al fratello Giancarlo ‘Gianni’ – è in programma a metà maggio. Il locale sarà ceduto a un’impresa edile e saranno poi realizzati degli appartamenti. Era stato aperto nel 1951 da mio padre. Con mio fratello abbiamo in seguito continuato la gestione della discoteca fino ad oggi. Piano piano stanno chiudendo le discoteche. La situazione è peggiorata una decina d’anni fa".

La pandemia del 2020 ha certamente creato ulteriori problemi e difficoltà. "Ho tanti ricordi bellissimi della nostra attività – evidenzia sempre Giorgio Zambelli –. Ricordo ad esempio gli artisti che abbiamo ospitato, ma i momenti più belli vissuti sono stati quelli con i giovanissimi che arrivavano proprio per ballare alla domenica pomeriggio. Purtroppo, dopo il Covid, la situazione è cambiata. Oggi infatti è molto complicato lavorare con i giovani. Si lavora bene solamente con le persone dai 35 anni in poi".

Zambelli conferma che si terrà un grande evento nei prossimi giorni. Un’iniziativa a ingresso libero è prevista la sera di sabato 26 aprile alla presenza del dj Bruno Bocedi, il "dj che ha accompagnato il Corallo nel periodo migliore, quello dell’esplosione della musica rock tra gli anni ‘80 e gli anni 2000", hanno spiegato sempre dalla discoteca. Matteo Barca