Al posto del medico arriva il Nat

Un ’Nucleo di Assistenza Territoriale’ è in funzione da lunedì nella sede della Croce Verde, in piazza del Volontariato. L’ha istituto temporaneamente l’Ausl per rispondere ai bisogni degli utenti del Comune sprovvisti del medico di famiglia. Il progetto prevede l’attivazione di una equipe di professionisti che si prenda in carico l’utenza. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 personale di segreteria raccoglierà le richieste di ricette, certificati, visite, valutazione pazienti cronici e urgenze, fornirà informazioni, darà appuntamento con il medico. Numero telefonico di riferimento: 0522 339333. Le visite prenotate saranno effettuate nella stessa sede dell’ambulatorio di continuità assistenziale in piazza del Volontariato 1. Per l’ambulatorio di Asta sono in corso le verifiche per i collegamenti informatici.

s.b.