Al Rosebud il docufilm’Un altro domani’ di Silvio Soldini

Questa sera, con inizio alle 21, al cinema Rosebud è in programma il docufilm "Un altro domani" di Silvio Soldini (foto) e Cristiana Mainardi.

Un’indagine sulla violenza nelle relazioni affettive, ricostruita dando parola agli uomini che la infliggono e a chi la violenza la subisce per comprendere come e dove il seme della violenza germoglia. Ad aprire la visione, alle 20.30, c’è poi un momento di incontro e confronto con chi opera nella rete territoriale e l’assessora alle pari opportunità Annalisa Rabitti. Il docufilm è stato realizzato con il Cimp: una cooperativa sociale si occupa di centri per uomini autori di violenza in diverse città italiane, tra cui Reggio Emilia.

Il Cinema Rosebud apre alle 20.15; ingresso speciale a 3.50 euro per l’iniziativa "Cinema Revolution".

Info: comune.re.itrosebud s.bon.