Domani dalle 15,30 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio (tel. 0522-456632), il secondo incontro del corso di cinema "Le bastarde del Mèlo, da Bette Devis a Lady Macbeth" con Emanuela Martini. Dalle vamp del muto, attraverso le malvage cui diede volto Bette Davis, Katharine Hepburn e Isabelle Huppert, le signore dilaniate per troppo amore o disamore, per odio o vendetta, per gelosia o per rabbia, hanno sedotto più di un secolo di cinema e secoli di narrativa e drammaturgia.