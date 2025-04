Al Rosebud si proietta Queer. Pasqua con un insolito Craig

Dopo averlo presentato in anteprima in una serata speciale con il videocollegamento di regista e attore protagonista Daniel Craig, per tutto il fine settimana pasquale il cinema Rosebud di Reggio propone "Queer", l’ultimo film di Luca Guadagnino, tra i titoli più discussi e attesi di questa stagione.

Adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs, "Queer" racconta di un viaggio in Sud America e di una rovinosa ossessione sessuale e romantica che trasforma la vita di un uomo di nome Lee, interpretato da uno straordinario Daniel Craig.

Nella Città del Messico dei primi anni Cinquanta, l’americano William Lee vaga da un bar all’altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool.

Il film ci parla di un uomo che si consuma a causa del desiderio, ma anche di molto altro.

Un film carico di eros ed enigma, sconcertante e anticonformista, opaco e alienante.

Forse il film più spiazzante e radicale di Guadagnino, con al centro una discesa vertiginosa nell’abisso del desiderio e della solitudine.

E’ in programmazione nella sala di via Medaglie d’Oro oggi alle 18.30 e alle 21, domani alle 18.30 e 21, lunedì 21 aprile alle 18,30 e alle 21 (in versione originale).