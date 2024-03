Al Rosebud storia di povertà ed emigrazione

Oggi alle 17 al cinema Rosebud di Reggio viene proposto "Manodopera", dedicato all’emigrazione italiana in Francia, in un filmato in stop motion poetico e personale. Il film, diretto da Alain Ughetto, è stato realizzato nel 2022. Ughettera alla fine dell’Ottocento. Lì vive la famiglia Ughetto che attraverserà, con la propria condizione di contadini ed operai, la prima metà del Novecento. Vivranno le guerre a cui gli uomini saranno chiamati e costretti dalla povertà ad andare a cercare il lavoro dove c’è, cioè all’estero, dove però si trova anche la discriminazione per i "macaroni".