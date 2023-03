Al Ruggeri arriva Tullio Solenghi

La stagione di prosa al teatro Ruggeri di Guastalla prosegue stasera alle 21 con "Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene" con Tullio Solenghi e il Nidi Ensemble. Tullio Solenghi ritorna ancora una volta al teatro di via Verdi, atteso stasera il tutto esaurito. E torna con uno spettacolo che rilegge esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Si passa così dai "Racconti Hassidici" alla parodia delle Sacre Scritture tratti da "Saperla Lunga", allo spassoso "Bestiario" tratto da "Citarsi Addosso", intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo Graucho Max, evocato dalla musica Klezmer.

In rapida carrellata si alternano suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre un "montaggio" divertente ed ipnotico. Dunque, uno spettacolo che unisce la musica alle parole del genio di Woody Allen, in una produzione International Music and Arts. Tullio Solenghi, genovese, attore, comico, regista, imitatore, doppiatore e conduttore tv, a lungo ha condiviso le scene con il "Trio", insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini.

Per informazioni: tel. 0522-839761 ([email protected]).

a.le.