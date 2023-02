Al Ruggeri di Guastalla le grandi illusioni di ’Zio Vanja’

Stasera alle 21 prosegue la stagione di prosa al teatro Ruggeri di Guastalla con "Zio Vanja", con adattamento e regia di Roberto Valerio. L’autore, Anton Cechov, considerava questo dramma come una commedia, la rappresentazione delle grandi illusioni, di percorsi che iniziano per poi tornare al punto di partenza, della noia, che non è spazio per la creatività ma al contrario anticamera della depressione, maschera della paura che paralizza impedendo di realizzare i proprio progetti. In scena Pietro Bontempo, Alberto Mancioppi, Mimosa Campironi, Caterina Misasi, Giuseppe Cederna, Elisabetta Piccolomini, Massimo Grigò. Scritto a fine Ottocento, "Zio Vanja" è il dramma del tempo che passa. In contrasto con i sentimenti di rimpianto e desideri mai realizzati, il regista Roberto Valerio sceglie una messa in scena energica e movimentata, "perché la noia di solito si racconta meglio tentando di non annoiare". Sette attori del panorama della recitazione portano la tragicommedia della vita su un palco che oscilla tra realismo e sogno.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-839756 ([email protected]).