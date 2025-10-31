Al Ruggeri serata di grande jazz

La rassegna jazz di Guastalla sbarca stasera alle 21 al teatro Ruggeri con il concerto dei Blue Moka con ospite il trombettista Fabrizio Bosso.

I Blue Moka – con Alberto Gurrisi all’hammond, Emiliano Vernizzi al sax, Michele Bianchi alla chitarra e Michele Morari alla batteria – presentano il loro progetto di musica originale. L’unione con Fabrizio Bosso, definito una "leggenda internazionale del jazz", è garanzia di uno spettacolo ad alto impatto sonoro. Il live diventa un concentrato di energia, classe e virtuosismo, con richiami alle più moderne sonorità del Nu-Jazz e dell’R&B. La band è nota per unire una ’gioiosità comunicativa’ a un sound definito, una formula che li ha portati a esibirsi in club e festival italiani, collaborando con Bosso dal 2014.

Fabrizio Bozzo e il quartetto si uniscono in un live ricco di energia e classe capace di sorprendere il pubblico con uno spettacolo all’insegna del groove e del virtuosismo.

Una band tutta italiana capace di trasportare l’ascoltatore nei meandri del sound d’oltreoceano fin dalle prime note.

Attualmente il gruppo sta lavorando a una nuova produzione in cui la direzione sonora acquista traiettorie più groovy ed elettriche.

