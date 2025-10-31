Al Ruggeri serata di grande jazz

Gli speculatori
Gli speculatori
CronacaAl Ruggeri serata di grande jazz
31 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
La rassegna jazz di Guastalla sbarca stasera alle 21 al teatro Ruggeri con il concerto dei Blue Moka con ospite...

Fabrizio Bosso, virtuoso della tromba

Fabrizio Bosso, virtuoso della tromba

La rassegna jazz di Guastalla sbarca stasera alle 21 al teatro Ruggeri con il concerto dei Blue Moka con ospite il trombettista Fabrizio Bosso.

I Blue Moka – con Alberto Gurrisi all’hammond, Emiliano Vernizzi al sax, Michele Bianchi alla chitarra e Michele Morari alla batteria – presentano il loro progetto di musica originale. L’unione con Fabrizio Bosso, definito una "leggenda internazionale del jazz", è garanzia di uno spettacolo ad alto impatto sonoro. Il live diventa un concentrato di energia, classe e virtuosismo, con richiami alle più moderne sonorità del Nu-Jazz e dell’R&B. La band è nota per unire una ’gioiosità comunicativa’ a un sound definito, una formula che li ha portati a esibirsi in club e festival italiani, collaborando con Bosso dal 2014.

Fabrizio Bozzo e il quartetto si uniscono in un live ricco di energia e classe capace di sorprendere il pubblico con uno spettacolo all’insegna del groove e del virtuosismo.

Una band tutta italiana capace di trasportare l’ascoltatore nei meandri del sound d’oltreoceano fin dalle prime note.

Attualmente il gruppo sta lavorando a una nuova produzione in cui la direzione sonora acquista traiettorie più groovy ed elettriche.

a.le.

