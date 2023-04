Al Ruggeri un emozionante viaggio nel passato

Per una sera il teatro Ruggeri di Guastalla è tornato nel passato, ospitando un pubblico che in gran parte indossava abiti del Settecento, in tema con il concerto proposto sabato sera dall’orchestra Sogno Veneziano, una formazione di musicisti che esegue il repertorio del Rondò Veneziano, coi brani del maestro Gian Piero Reverberi.

Un evento unico per Guastalla, organizzato dal Convivio Musicale Guastalla, per una serata esclusiva nella quale hanno potuto rivivere, in una splendida cornice settecentesca, le melodie più belle che resero celebre negli anni Ottanta il gruppo musicale dei Rondò Veneziano. E a riportare l’ambiente indietro nel tempo non è stata solo la musica degli artisti sul palco, ovviamente in costumi d’epoca, ma anche gran parte del pubblico, che ha indossato straordinari abiti del Settecento.

In questo modo tutti i partecipaneti alla serata hanno avuto davvero l’impressione di essere tornati al passato, in un luogo che davvero, alcuni secoli fa, ha vissuto quella stessa atmosfera. Un evento di grande suggestione, con una altissima qualità della musica, coinvolgente dall’inizio alla fine.

Un evento che ha entusiasmato anche i musicisti dell’orchestra: "Serata fantastica al teatro Ruggeri di Guastalla. Grazie all’organizzazione – hanno commentato al termine dello spettacolo – e al pubblico caloroso che ha partecipato all’evento in costumi d’epoca".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla costumista, la guastallese Sonia Maestri, che ha realizzato gli abiti storici utilizzati per questa manifestazione.

Una serata certamente da ripetere ancora, per poter "entrare in contatto" con la storia e interagire con il nostro passato.

Antonio Lecci