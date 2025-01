Al salone delle Arti la ricca mostra su Emilio Sereni

Tante le iniziative in programma nelle biblioteche comunali, con letture pensate per pubblici di diverse età: alla Biblioteca delle Arti prenderà il via la mostra temporanea ‘Libri di famiglia’. La radice ebraica di Enzo ed Emilio Sereni’.

In occasione del Giorno della Memoria, tutte le biblioteche propongono consigli di lettura con i titoli più aggiornati, insieme ad una filmografia tematica di Dvd posseduti dalle biblioteche, tutti accessibili al prestito.

La proposta è arricchita da attività rivolte alle scuole e da consigli di lettura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati dalla bibliografia ‘Il tempo delle parole sottovoce’, a cura delle biblioteche e suddivisa per fasce di età.

Tutti i contenuti sono accessibili sul sito www.bibliotecapanizzi.it.

In provincia, all’Istituto Cervi di Gattatico, lunedì alle 14 ci sarà ‘Emilia Levi, fiore di speranza’, lettura e incontro con l’autrice Marzia Lodi riservato alle classi quinte primaria dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campogalliano, in visita a Casa Cervi nella giornata del 27 gennaio.