Al San Prospero la compagnia Attozero presenta "Il re sono io"

Stasera alle 21 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio è in programma "Il re sono io" della compagnia Attozero, con Davide Arancio, Francesco Contorno, Patrizia Manganiello, Giuseppe Mattiello, Silvia Sala, Lorenza Zanni, con regia di Giovanni Tosi. Si narra di un re prepotente ed egocentrico che non vuole accettare il destino, pretendendo di rendere suddito anche l’ignoto e inevitabile fato. Un testo brillante e divertente che mette in scena un microcosmo grottesco, ma spietatamente vero, pieno di paure e sentimenti tanto esagerati quanto umani.