Al San Prospero la tragedia della guerra

In occasione della Giornata della Memoria - che ricorre il 27 gennaio - domani alle 21 al Teatro San Prospero andrà in scena lo spettacolo "Poveri noi" di e con Silvia Frasson, con la regia di Andrea Lupo. L’ingresso è gratuito. "’Poveri noi’ - spiega Andrea Lupo – è la storia di una famiglia nella tragedia della guerra. La famiglia di Gabriella Degli Esposti, partigiana Medaglia d’oro al valore militare. Ma in realtà racconta la storia di una famiglia qualunque in un qualunque momento storico, vittima di una qualunque guerra in un qualunque Paese del mondo. Questa è una storia raccontata con estrema semplicità. Un ritorno desiderato e cercato alla sostanza delle cose, degli avvenimenti, dei desideri e dei bisogni, delle emozioni".

Info: 0522 439346.