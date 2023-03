Al San Prospero la "Vitacalimera" tra amarezza e ironia

Stasera alle 21 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, va in scena Ars Creazione e Spettacolo con "Vitacalimera" con Silvia Gandolfi e Mattia Bignardi, collaborazione artistica di Andrea Avanzi. Che cos’è la Calimerite? È la condizione in cui si è vittime di sventure teoricamente superabili. A Calimero bastava un detersivo per tornare bianco e contento, a Wanda (personaggio teneramente impacciato in un flusso di pensieri) forse servirà un… gin tonic. Un testo amaro, ma condito da tanta ironia.