Al San Prospero torna Sorgi

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio, stasera e domani alle 21, va in scena lo spettacolo "Io Vergine, tu Pesci?", con il ritorno di Giuseppe Sorgi per parlare d’amore senza buonismi, unendo il teatro alla astrologia.

Entrambi, a braccetto con una buona dose di psicologia ed ironia, ci danno delle risposte tanto interessanti quanto fastidiose. Soprattutto sui tanto decantati sentimenti d’amore, nostri e altrui. Segno dopo segno, sul palcoscenico Sorgi redige al pubblico una guida pratica per affrontare e conoscere colui o colei che ci fa tanto palpitare il cuore. Avere a che fare con una Vergine non è affatto la stessa cosa che avere fra le mani una Bilancia.

E uscire dal letto di uno Scorpione non è per nulla uguale a svegliarsi accanto a un Acquario. Sempre che l’Acquario ci sia ancora…