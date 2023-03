Al setaccio giardini e spazi condominiali Un uomo trovato in possesso di hashish

Negli scorsi giorni, su disposizione del questore Giuseppe Ferrari, sono stati intensificati i controlli nella zona della stazione storica e nelle aree adiacenti (via Turri e via Paradisi) in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

In particolare sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette e sono stati controllati ingressi, giardini, garage, scantinati della zona. Una pattuglia del posto di polizia di via Turri ha identificato un uomo senza fissa dimora e senza documenti, trovato in possesso di hashish: è stato segnalato alla Prefettura.